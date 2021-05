18:50

Halbzeit-Fazit

Hertha hat sich nach der Quarantäne in die Partie reibgekniet, in der Abwehr aber extreme Lücken offenbart. Zweimal Boetius und einmal Szalai haben Riesenchancen vergeben - dann kam der Rückstand aus Sicht der 05er aus dem absoluten Nichts. Den haben sie aber gut weggesteckt und sofort wieder den Weg nach vorne gesucht, das 1:1 ist insgesamt sehr schmeichelhaft für die Berliner. Aber: So ist Spannung für die zweite Hälfte garantiert!