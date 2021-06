Nationalmannschaft 2020/21 - Länderspiel

20:45

"Tempo, Tempo, Tempo" - Das hat Joachim Löw in den letzten Tagen während der Trainingseinheiten immer wieder von seinem Team eingefordert. Der Bundestrainer will Action auf dem Platz sehen. Ständige Bewegung, schnelle Ballstafetten, tiefe Läufe mit Tempo und Überzeugung. Wäre schön, wenn wir genau so etwas heute schon zu sehen bekommen.