Europa League 2020/21 - Finale

23:36

Taktisch war das Finale bis hierhin ok. Manchester United mit einer guten, druckvollen ersten Halbzeit. Aber spätestens seit dem Ausgleich der "Reds" hatte die Partie einen riesigen Spannungsabfall, weil kein Team mehr was riskiert hat. Das wird in einem Endspiel mit dem Elfmeterschließen "belohnt".