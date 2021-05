Relegation Bundesliga - Rückspiel

14. Minute

Erneut zirkelt Kainz das Leder von links scharf und mit Effet in den Sechzehner und erneut steigt Andersson am höchsten, schraubt sich in die Luft und wuchtet die Kugel auf das Tor, Holstein-Keeper Gelios kann noch parieren, aber die Kugel fliegt unglücklich ins Tor. Da sieht der Schlussmann nicht gut aus.