U21 - EM 2021 - Halbfinale

Halbzeitfazit

Es war eine in allen Belangen starke Hälfte der deutschen U21. Konzentriert in der Defensive, spielstark im Zentrum, ballsicher bei Gegenstößen und in Drucksituationen. Wirbelwind Florian Wirtz knipste schon nach 30 Sekunden und veredelte eine Flanke von Nmecha. Nur kurz darauf traf Wirtz dann zum zweiten Mal - ein präziser Schuss von der Strafraumkante. Die Niederlande waren zunächst weiterhin aggressiv, nach dem zweiten Gegentreffer dann aber eher genervt. Deutschland-Torhüter Dahmen musste einmal gegen Kluivert eingreifen. Berisha scheiterte mit einem direkten Freistoß noch am Pfosten. Daraus geht hervor: Die 2:0-Führung für Deutschland ist hochverdient. Wir sind gespannt auf Hälfte zwei - bis gleich!